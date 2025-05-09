Asılsız ihbar yapanlar şimdi yandı! '112' kararı Meclis'ten geçti

Kaynak: DHA / İHA
Asılsız ihbar yapanlar şimdi yandı! '112' kararı Meclis'ten geçti

112 Acil Çağrı Merkezlerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklif ile çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere 1500 lira idari para cezası uygulanacak. Asılsız ihbarda bulunarak ekipleri sahaya yönlendirenlere 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi.

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Yasa ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara cezalar artacak. Asılsız çağrı bıraktığı tespit edilenlere 1500 lira idari para cezası verilecek.

Düzenleme ile asılsız ihbarlarla ekiplerin sahaya yönlendirilerek meşgul edilmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna neden olanlara 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, bu fiillerin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezalar iki kat artırılacak..

Düzenlemeyle acil müdahale sisteminin de daha etkin işlemesi amaçlanıyor.

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