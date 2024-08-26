2 kilo altın 21 milyon 200 bin lira takı takıldı

Van’da yapılan bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin lira takı takıldı. 5 bin kişinin katıldığı düğün ağızları açık bıraktı.

Türkiye’de sıkça gündeme gelen aşiret düğünlerinde takılan altın ve dövizler sık sık gündeme geldi. Yapılan bu aşiret düğünlerinde adeta bir takı yarışı yaşanıyor. Takılarla beraber buna ek olarak düğünlerin kalabalık da dikkat çekiyor.

Bu olayların yeni durağı ise Van’da yapılan bir aşiret düğününde oldu. Van’ın köklü aşiretlerden bir tanesi olan Şemski Aşireti üyelerinden Umut ve Tülay çiftinin düğün töreni, damadın amcası Kenan Yiğit’in öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Düğünde takılan takıların toplam değeri, önceki aşiret düğünlerini arkasında bırakarak rekor kırdı.

Aşiret düğünün yeni rekoru 21 milyon 200 bin lira ve 2 kilo altın oldu.

BU PARANIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?

Aşiret düğünlerinde dudak uçuklatan bu rakamlar akıllara durgunluk veriyor. Peki bu paranın kaynağı nereden geliyor?

21 milyon lira ve 2 kilo altın… Sadece tek bir düğünde takılan bu takı miktarı neden sorgulanmıyor? Bu kadar para bu kadar altının kaynağı nerede?