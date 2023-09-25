Aşırı hız yapan araç park halindeki araçlara çarptı

Kadıköy'de aşırı hız yapan bir araç park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aşırı hız yapan araç park halindeki araçlara çarptı

Olay, 01.00 sıralarında İstanbul Kadıköy, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yaşandı.

İddiaya göre Şenol Can Yılmaz'ın hâkimiyetindeki plakası öğrenilemeyen Audi marka araç aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önce park halindeki Honda marka 34 VR 9515 plakalı araca, ardından da onun önünde yine park halindeki Audi marka 34 YUV 02 plakalı iki araca çarparak durabildi.

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Kazanın ardından sürücünün yanındaki arkadaşı ve kendisi hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı kişileri Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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