Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı

Editör: Osmancan EROK

Apple her yıl iOS için büyük bir güncelleme yayınlıyor.

Genel anlamda sorunları çözmek için yapılan bu güncellemeler bazen de işe yaramıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de satışa çıkardığı iPhone 15 serisindeki fiyatlardan dem vuran vatandaşların büyük çoğunluğu, fiyatı sebebiyle cihazı alamazken alanlar ise yaşadıkları bazı sorunlardan şikayet eder hale geldi.

İlk olarak aşırı ısınma sorunu yaşayan Apple'ın son cihazı iPhone 15'te şimdi de yeni bir sorun ortaya çıktı.

İnternette WiFi sorunu yaşayan pek çok kullanıcının şikayeti sosyal medyayı salladı.

Kullanıcılar iPhone 15 Pro'sunda Wi-Fi bağlantısının periyodik olarak kesildiğini ancak diğer tüm cihazlarda sorunsuz çalıştığını söyledi.

GEÇİCİ ÇÖZÜM 'UÇAK MODU'

Bir kullanıcı Wi-Fi kanal aralığını 20 MHz, 40 MHz veya 80 MHz olarak ayarlamanın sorunları çözdüğünü iddia ediyor. Başka bir kullanıcı ise aynı gönderide "Bağlandım ama zaman zaman iPhone'um hiç veri almıyor, bu yüzden uçuş moduna alıp tekrar kapattım ve tekrar çalışıyor" dedi.