Aşırı sağla ittifak isteyen lidere ikinci kez ihraç kararı

Kaynak: AA
Aşırı sağla ittifak isteyen lidere ikinci kez ihraç kararı

Fransa'da Marine Le Pen'in partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'le (RN) ittifak yapmayı isteyen merkez sağcı lider Eric Ciotti hakkında ikinci kez ihraç kararı aldı.

2022 yılının aralık ayından bu yana merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisine başkanlık eden Ciotti'nin aşırı sağla ittifaka olumlu bakması nedeniyle parti içinde başlayan kriz devam ediyor. Parti yönetimi, konu hakkında bir haftada 2. kez toplandı ve Ciotti hakkında ihraç kararı aldı.

Söz konusu kararı katıldığı bir radyo programında değerlendiren Ciotti, "Tüm bunlar, bir maskaralığa dönüşüyor" açıklamasında bulundu ve hakkında ikinci defa alınan ihraç kararının yasa dışı olduğunu ifade etti. Diğer yandan Ciotti'nin ilk ihraç kararına ilişkin yaptığı suç duyurusu bugün Paris Mahkemesi’nde görülüyor.

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