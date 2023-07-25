Aşırı sıcaklar cam çatlattı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin balkon camı termometre 51 dereceyi gösterdikten sonra çatlayarak kırıldı.

KAYNAK: İHA
Aşırı sıcaklar cam çatlattı

İHA'nın haberine göre, yurt geneli sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Nusaybin ilçesinde İdris Oğuz, çocuklarıyla deney yapmak için evde gölge bir yere termometre bıraktı.

Saat 15.00 sularında termometre 51 dereceyi gösterirken saat 16.00 sularında evin balkon camı çatırdama sonrası çatlayarak kırıldı.

Mardin'de son zamanlarda sıcaklar çok yüksek seviyede olduğunu belirten Oğuz, "Ben ve çocuklarım deneme maksatlı gölgeye termometre bıraktık. Saat 15.00 gibi termometre 51 dereceyi gördü" dedi.

Oğuz "Hava durumunda 43 derece gibi gözükse de biz 51 dereceyi gördük. Güneş penceremize vurduğu için camın önüne sünger koyduk. Saat 16.00 civarı pencereden çıtırdama sesleri geldi. Penceremiz sıcaktan dolayı patladı" diye konuştu.

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