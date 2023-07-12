Aşırı sıcaklara karşı altın öneriler

Derneğin yaptığı açıklamada, Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç ile Merkez Yönetim Kurulu Bilişim ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Sabri Serhan Olcay'ın konuyla ilgili görüşleri paylaşıldı.

Prof. Dr. Genç, insanların yaşam kalitesini etkileyen hava sıcaklığının 17 ila 31 derece aralığında olduğunu belirterek, bu aralığın dışındaki sıcaklıklara insan vücudunun uyum sağlamakta zorlandığını söyledi.

AŞIRI SICAKLAR SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Aşırı sıcakların sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayan Genç, vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları ve korunma yöntemlerini uygulamaları gerektiğini ifade etti.

Sıcak çarpması, yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmak ve vücudun aşırı ısınması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu sorun, özellikle yaşlılar, erkekler, küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve bazı ilaçları kullananlar için risk oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Sebahat Genç, sıcak çarpmasının belirtilerinin vücut sıcaklığının 40 derece ve üzerine yükselmesi, terlemenin durması, cildin sıcak ve kuru olması, solunum ve nabzın hızlanması, bulantı, kusma ve baş ağrısı şeklinde ortaya çıkabileceğini söyledi. Prof. Dr. Genç, bu durumda acil tıbbi müdahale gerektiğini vurguladı.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Bilişim ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Olcay da aşırı sıcakların cilt hastalıkları, organ hasarı, gebelik komplikasyonları ve ölüme yol açabileceğini belirterek, sıcak dalgası olduğu günlerde 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak gerektiğini ifade etti. Olcay, evlerin serin tutulması, gölgede kalınması, şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması, bol su ve sağlıklı sıvı tüketilmesi gibi önlemlerin alınmasını tavsiye etti.

Olcay, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını isteyerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sıcak dalgası olduğu günlerde mümkünse evlerin içinin serin tutulması, tüm pencereleri ve panjurları, gece ve sabahın erken saatlerinde, dış sıcaklığın daha düşük olduğu zamanlarda eğer güvenliyse açılması, yapay aydınlatmaların ve elektrikli cihazların kapatılması, gölgede kalınması, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu faktörü yüksek güneş kremi kullanılması, bol su içilmesi ve sağlıklı sıvılar tüketilmesi, ağır yemeklerden kaçınılması, şeker, alkol ve kafein içeren içeceklerden uzak durulması, doğal malzemeden yapılmış, hafif, bol ve açık renk kıyafetler giyilmesi, akciğer rahatsızlığı varsa kişinin egzersizin faydalı olacağı, hava, polen ve kirlilik tahminlerini güvenilir bir kaynaktan takip edilmesi ve toplu taşımada klima kullanılması."