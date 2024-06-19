Aşırı sıcaklarda kalp hastaları için hayat kurtaracak öneriler

Aşırı sıcak hava dalgaları, kalp hastaları için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bu riskler arasında kalp krizi, kalp yetmezliği ve ani ölüm yer alır.

Sıcak havalarda kalp hastalarının kendilerini korumaları için alabilecekleri bazı basit önlemlerin olduğu bildirildi.

Sıcak Hava Kalp Hastalarını Nasıl Etkiler?

Sıcak havalarda kalp, vücudu serin tutmak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durum, kalp hastalığı olan kişiler için ek bir yük oluşturabilir ve kalp krizi veya kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Sıcak hava ayrıca dehidrasyona neden olabilir, bu da kalp fonksiyonlarını daha da zorlaştırabilir.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ali Serdar Fak, Kardiyolog:

"Sıcak havalarda kalp hastalarının sıvı alımına dikkat etmesi çok önemlidir. Günde en az 2,5-3 litre su içilmelidir. Ayrıca, alkollü ve kafeinli içeceklerden kaçınılmalıdır."

Dr. Ayşe Yılmaz, Kardiyolog:

"Sıcak havalarda dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı unutmayın. Mümkünse, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının."

Prof. Dr. Ahmet Kalkan, Kardiyolog:

"Sıcak havalarda ağır yemekler yerine hafif ve serinletici yiyecekler tercih edin. Özellikle zeytinyağlı sebzeler ve meyve yiyin."

Bilimsel Araştırmalar:

2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, aşırı sıcak havalarda kalp krizi riski %25 artmakta.

2022 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre, dehidrasyon kalp yetmezliği riskini %30 artırmakta.

2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kalp hastaları, sıcak havalarda egzersiz yaparken daha dikkatli olmalıdırlar.

Kalp Hastaları için Öneriler:

Bol su için: Günde en az 2,5-3 litre su için.

Alkollü ve kafeinli içeceklerden kaçının: Alkol ve kafein dehidrasyona neden olabilir.

Güneşten korun: Güneş kremi kullanın ve şapka takın.

Mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının: Sabahın erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde dışarı çıkın.

Hafif ve serinletici yiyecekler tercih edin: Ağır yemekler yerine zeytinyağlı sebzeler ve meyve yiyin.

Düzenli egzersiz yapmaya devam edin: Egzersiz yaparken bol su için ve serin bir ortamda egzersiz yapın.

İlaçlarınızı ihmal etmeyin: Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktora görünün: Baş dönmesi, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi belirtiler yaşıyorsanız derhal doktora görünün.

Aşırı sıcak havalarda kalp hastaları için bazı basit önlemler almak, kalp krizi, kalp yetmezliği ve ani ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bol su için, alkolden ve kafeinli içeceklerden kaçının, güneşten korun, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının, hafif ve serinletici yiyecekler tercih edin, düzenli egzersiz yapmaya devam edin, ilaçlarınızı ihmal etmeyin ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktora görünün.