Aşırı sıcakta çocuk ishallerine dikkat

Editör: Ali Öncü

Dr. Mehmet Soydan, çocuklarda yaz ishali hakkında açıklamalarda bulundu. Yazın gelmesiyle havuz ve deniz sezonunun açıldığını dile getiren Uzm. Dr. Soydan ishal ve kusma vakalarında artış olduğunu söyledi. İshale neden olan etkenlerden bahseden Uzm. Dr. Soydan, “İçme sularının temiz olmaması, yemeklerin hazırlanışında temizlik kurallarına dikkat edilmemesi ve iyi pişirilmemiş besinler çocuklarda ishale neden olur. Bu etkenlerin dışında virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar da ishalin oluşmasında rol oynamaktadır” diye konuştu.

HİJYEN KURALLARI ÇOK ÖNEMLİ

Çocuk yaz ishallerinin genellikle aniden başladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Soydan, şunları söyledi:

“Eğer çocuğunuz kusuyorsa, ağızdan su dahi içemiyor ve beslenemiyorsa, günde 6 ila 7’den fazla ishal şeklinde tuvalete çıkıyorsa, genel bir kırgınlığı var ise mutlaka bir çocuk doktoruna görünmesi gerekmektedir. Çocuklarınızı ishalden korumak için alınabilecek önlemlerin başında hijyen gelir. Özellikle çocuğunuz her tuvaletten sonra ellerini suyun altında sabunla en az 2 dakika yıkamalı, çiğ tüketilecek meyve ve sebzeler iyi yıkanmalı, besinler açıkta ve sıcakta bırakılmamalı, süt ve süt ürünleri verilirken taze olduğundan emin olunmalıdır. İçme sularının temiz olmasına özen gösterilmeli, hatta mümkünse kaynatılarak içirilmelidir.”

“DOKTOR SÖYLEMEDEN İLAÇ VERMEYİN”

İshal tedavisinde destekleyici tedavi ve kaybedilen sıvının yerine konmasının esas olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Soydan, “Yaz ishallerinde çocuğun kusması ya da ateşi yoksa evde tedavisi mümkündür. İshal olan bebeğe doktor onayı olmadan antibiyotik veya diğer ilaçlar verilmemelidir. Küçük çocuklarda ishal özellikle kusma varlığında büyük su kayıplarına yol açtığından 5-7 gün içinde düzelebilecek olan barsak enfeksiyonu yeterli su verilmediği takdirde öldürücü olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

AA