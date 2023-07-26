Aşırı sıcakta çocuk ishallerine dikkat

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet soydan, özellikle aşırı sıcaklarda ishalin arttığını ve çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkat çekerek uyarılarda bulundu…

KAYNAK: AA
Aşırı sıcakta çocuk ishallerine dikkat

Editör: Ali Öncü

Dr. Mehmet Soydan, çocuklarda yaz ishali hakkında açıklamalarda bulundu. Yazın gelmesiyle havuz ve deniz sezonunun açıldığını dile getiren Uzm. Dr. Soydan ishal ve kusma vakalarında artış olduğunu söyledi. İshale neden olan etkenlerden bahseden Uzm. Dr. Soydan, “İçme sularının temiz olmaması, yemeklerin hazırlanışında temizlik kurallarına dikkat edilmemesi ve iyi pişirilmemiş besinler çocuklarda ishale neden olur. Bu etkenlerin dışında virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar da ishalin oluşmasında rol oynamaktadır” diye konuştu.

HİJYEN KURALLARI ÇOK ÖNEMLİ

Çocuk yaz ishallerinin genellikle aniden başladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Soydan, şunları söyledi:

“Eğer çocuğunuz kusuyorsa, ağızdan su dahi içemiyor ve beslenemiyorsa, günde 6 ila 7’den fazla ishal şeklinde tuvalete çıkıyorsa, genel bir kırgınlığı var ise mutlaka bir çocuk doktoruna görünmesi gerekmektedir. Çocuklarınızı ishalden korumak için alınabilecek önlemlerin başında hijyen gelir. Özellikle çocuğunuz her tuvaletten sonra ellerini suyun altında sabunla en az 2 dakika yıkamalı, çiğ tüketilecek meyve ve sebzeler iyi yıkanmalı, besinler açıkta ve sıcakta bırakılmamalı, süt ve süt ürünleri verilirken taze olduğundan emin olunmalıdır. İçme sularının temiz olmasına özen gösterilmeli, hatta mümkünse kaynatılarak içirilmelidir.”

“DOKTOR SÖYLEMEDEN İLAÇ VERMEYİN”

İshal tedavisinde destekleyici tedavi ve kaybedilen sıvının yerine konmasının esas olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Soydan, “Yaz ishallerinde çocuğun kusması ya da ateşi yoksa evde tedavisi mümkündür. İshal olan bebeğe doktor onayı olmadan antibiyotik veya diğer ilaçlar verilmemelidir. Küçük çocuklarda ishal özellikle kusma varlığında büyük su kayıplarına yol açtığından 5-7 gün içinde düzelebilecek olan barsak enfeksiyonu yeterli su verilmediği takdirde öldürücü olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

AA

Öne Çıkanlar
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Son Haberler
Sonuçlar belli oldu. 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği Güncel
Sonuçlar belli oldu. 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği
Gana’da idam cezası kaldırıldı Dünya
Gana’da idam cezası kaldırıldı
Yeni mitsubishi L200 yeni motor seçenekleri ile tanıtıldı Teknoloji - Otomotiv
Yeni mitsubishi L200 yeni motor seçenekleri ile tanıtıldı
Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni programı belli oldu Magazin
Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni programı belli oldu
MEB adrese dayalı sorgulama nasıl yapılır? LGS yerleştirmede adres sorgulaması nereden yapılır? Keşfet
MEB adrese dayalı sorgulama nasıl yapılır? LGS yerleştirmede adres sorgulaması nereden yapılır?
İzmir'de sıcaklık rekoru. Termometreler 42 dereceyi gösterdi Güncel
İzmir'de sıcaklık rekoru. Termometreler 42 dereceyi gösterdi
Nijer'de askeri hareketlilik. Devlet Başkanı sarayında alıkonuldu Dünya
Nijer'de askeri hareketlilik. Devlet Başkanı sarayında alıkonuldu