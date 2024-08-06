Aşırı terleme yaşam kalitesini yerle bir ediyor. Uzmanlar uyardı

Aşırı terleme (hiperhidroz), kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyen, sosyal ilişkilerini zorlaştıran ve psikolojik sağlığına zarar veren bir durum olduğu biliniyor. Bu rahatsızlık, vücudun normalden fazla ter üretmesiyle karakterizedir ve genellikle avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı gibi bölgelerde yoğunlaşır.

Aşırı terleme, tıbbi adıyla hiperhidroz, bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilen bir durum olduğu bildirildi. Bu rahatsızlık, genellikle eller, ayaklar, koltuk altları ve yüz gibi belirli bölgelerde yoğunlaşır ve hem fiziksel hem de duygusal rahatsızlıklara yol açabilir.

Uzman Görüşleri:

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Özdemir, aşırı terlemenin sosyal hayatı olumsuz etkileyebileceğini ve bireylerin özgüvenini zedeleyebileceğini belirtmekte.

Özellikle sosyal ortamlarda yaşanan terleme, bireylerin kendilerini rahatsız hissetmelerine ve sosyal etkileşimlerden kaçınmalarına neden olabilir.

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel ise, aşırı terlemenin altında yatan nedenlerin hormonal dengesizlikler, tiroid problemleri ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunları olabileceğini vurgulamakta. Bu tür durumlarda, altta yatan sağlık sorununun tedavi edilmesi, terleme probleminin de çözülmesine yardımcı olabilir.

Bilimsel Araştırmalar:

Yapılan bilimsel araştırmalar, aşırı terlemenin bireylerin günlük yaşam aktivitelerini ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilediğini göstermekte. Örneğin, bir çalışmada, aşırı terleme yaşayan bireylerin %75'inin sosyal etkileşimlerde zorluk yaşadığı ve %50'sinin iş performansının etkilendiği bulundu.

Ayrıca, dermatologlar tarafından yapılan araştırmalar, aşırı terlemenin tedavisinde botoks enjeksiyonlarının etkili bir yöntem olduğunu ortaya koydu.

Botoks, ter bezlerinin aşırı aktif olmasını engelleyerek terlemeyi azaltır ve böylece bireylerin yaşam kalitesini artırır.

Aşırı terleme, bireylerin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, bu durumun hem fiziksel hem de duygusal etkilerini ortaya koymakta ve çeşitli tedavi yöntemleri sunmakta. Aşırı terleme sorunu yaşayan bireylerin, bir sağlık profesyoneline başvurarak uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmeleri önemli.