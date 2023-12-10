Aşırı yağışlar köprüyü böyle göçertti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeni ile Koşar Mahallesinden bulunan köprüde göçük meydana geldi

KAYNAK: İHA
Aşırı yağışlar köprüyü böyle göçertti

Bir süredir yurtta etkili olan yağışlar olumsuz sonuçlara neden olmaya devam ediyor.

Doğanşehir ilçesinde sel meydana gelirken Yazıhan ilçesinde bulunan köprüde taşan dere köprüde göçüğe neden oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise bölge için sağanak yağış uyarısını yineleyerek meydana gelebilecek sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar(kuvvetli rüzgarlar sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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