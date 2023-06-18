Aşırı yağmur kazaya neden oldu: 2 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Aşırı yağmur kazaya neden oldu: 2 yaralı

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi kavşağında Denizli istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 20 D 6968 plakalı otomobil, aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridini geçerek yol kenarındaki araziye devrildi.

aw917169-02.jpgKazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinden AKS ekipleri tarafından çıkarılan sürücü M.B. ile eşi G.B. (71) ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi. (İHA)

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