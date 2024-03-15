Asit yüklü TIR cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Asit yüklü TIR cayır cayır yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde fosforik asit yüklü TIR'ın kupa kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi.

Büyük paniğe neden olan yangın Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası ilçesi geçişi Yağcılar mevkiinde çıktı. Ankara istikametinde seyir halinde olan İ.N. idaresindeki 46 ADK 114 plakalı fosforik asit yüklü TIR'ın kupa kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yükselen alevleri fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kupanın tamamına sirayet eden yangın söndürüldü. Öte yandan, çevreye yayılan zehirli gaz itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bertaraf edildi.

Yangın sebebiyle tırın kupa kısmından geriye demir yığını kaldı. Otoyolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlandı.

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