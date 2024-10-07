Aşk-ı Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer Altın Portakal'a kefiyeyle katıldı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanatçı ve oyuncuları halkla buluşturarak 'geleneksel kortej'le başladı.

Geçen sene festivalin iptal edilmesi nedeniyle düzenlenemeyen kortej, bu sene klasik araçlar yerine spor araçlarıyla düzenlendi.

Korteje katılan usta sanatçı Gülsen Tuncer, boynunda Filistin bayraklarının yer aldığı şal (kefiye) taktı. Savaşı lanetlediğini söyleyen Tuncer, "Antalya'ya davet edildiğim gün çantama yerleştirdiğim ilk eşyam özellikleri. Festivaller, sanat ve dostluk için olmalı ve burada gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Suriye, Filistin, Mısır, İran, Lübnan için hepsi gözümüzde yaş var; ama hayat devam ediyor. Onlar bizim komşularımız, onların hepsini kucaklıyorum. Bu savaşları lanetliyorum. Barışın gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

KEFİYE NEDİR?

Kefiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılan bir başlık türüdür.

Türkçe'de "külah" veya "fes" olarak da adlandırılır. Genellikle üçgen şeklinde olan ve kafa etrafında sarılarak kullanılan bir tür kumaş parçasıdır. Kefiye, geleneksel olarak Arap kültüründe erkekler tarafından giyilir ve genellikle kafa ve yüzü güneşten, rüzgardan veya tozdan korumak için kullanılır. Ayrıca, bazı bölgelerde kültürel veya dini sembolizmi temsil etme amacıyla da giyilebilir. Kefiye, farklı bölgelerde ve kültürlerde farklı renklerde ve desenlerde olabilir.