Aşk üçgeni mi? Güzide Duran'ın boşanma davasında 1 numaralı tanık: Okan Buruk

İş insanı Adnan Aksoy, eski manken Güzide Duran ile 2008'de nikâh masasına oturdu. Anlaşmazlığa düşen çift 2024 yılında boşanmak için mahkemeye başvurdu. Habertürk'ün haberine göre İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Aksoy boşanmak için verdiği dilekçede, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Çift mal varlıkları konusunda uzlaşamadı ve boşanma davası 'çekişmeli’ olarak açıldı. Adnan Aksoy, Güzide Duran’ın gizemli davranışlarda bulunduğu öne sürerek iki çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Ayrıca Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminata hükmedilmesini talep etti.

Güzide Duran da bunun üzerine karşı boşanma davası açtı ve kusurlu tarafın kendisi değil eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia etti. Eski manken, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını belirterek çocukların velayetini istedi. Ayrıca Aksoy'dan aylık 600 bin lira nafaka, 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacağını talep etti.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un karşılıklı devam eden boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aksoy’un, mahkemeye sunduğu dokuz kişilik tanık listesinin ilk sırasında Galatasaray ile üst üst üçüncü şampiyonluğu için gün sayan Okan Buruk yer aldı. İş insanı, Güzide Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Galatasaray’ın teknik direktörünün tanık olarak dinlenmesini talep etti. Aksoy’un bu talebi üzerine mahkeme, teknik direktör Okan Buruk ile diğer sekiz tanığa duruşmalara katılması için çağrı kağıdı gönderecek.

Okan Buruk'un eşi Nihan Akkuş'tan boşandıktan sonra bu yılın başında manken Güzide Duran ile birlikte olduğu iddia edilmişti. 1996 yılının Türkiye Best Model birincisi olan Güzide Duran ocak ayında şu açıklamayı yapmıştı: "Boşandık diye herkesle haber yapılıyor. Arkadaşına merhaba diyorsun. Büyük bir olay haline geliyor. Sonuçta arkadaşız yani. Boşanma aşamasındayım zaten, bu süreçte böyle bir durumda bu mümkün olamaz. Bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Arkadaşınızı gördüğünüzde bir merhaba dememek ayıp olur yani. Evli bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olamaz mı?"