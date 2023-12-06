Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı

Balıkesir'de asker eğlencesinde aralarında husumet bulunan aileler arasında kavga çıktı. Kavgada 9 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

KAYNAK: İHA
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde asker eğlencesi esnasında meydana geldi.

Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. isimli şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru ateş ederken, sonra aynı tüfekle diğer şüpheli E.K. de ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler biri yakalandı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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