Asker eğlencesinde silah ve bıçaklar konuştu

Kaynak: İHA
Asker eğlencesinde silah ve bıçaklar konuştu
Kocaeli’de asker eğlencesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 3 kşi yralandı.

İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde saat 23.30 sıralarında meydan gelen olayda, edinilen bilgiye göre asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

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Büyüyen tartışmada silah ve bıçaklar eçkilirken, olay sonucu 3 kişi bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri caddede incelemelerde bulunurken, polis tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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