Asker eğlencesine katılan 39 kişi zehirlendi

Kaynak: DHA

Amasya’da düzenlenen bir asker eğlencesinde yemek yiyen 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Eğlenceye katılanlar mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Olay, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde bir evde gerçekleşen asker eğlencesinde meydana geldi. Etkinlikte verilen yemeğin ardından katılımcılardan bazıları sağlık sorunları yaşamaya başladı. Rahatsızlananların bir kısmı ambulansla, bir kısmı ise kendi imkânlarıyla hastaneye ulaştı.

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HASTANEYE BAŞVURANLARIN SAYISI 39’A ULAŞTI

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran kişi sayısı zamanla artarak 39’a yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, eğlencenin düzenlendiği adrese giderek sunulan yemeklerden numune aldı. Numuneler, gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin laboratuvar incelemelerinde kullanılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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