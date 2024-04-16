'Asker göndermeye hazırız' İtalya'dan Filistin açıklaması

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gündemde olan uluslararası gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tajani, İtalyan hükümetinin barışa kuvvetli bir biçimde bağlılık duyduğunu vurguladı ve "Biz İsrail'in dostuyuz ancak Filistin devleti kurulacaksa diğer ülkelerden kuvvetlerle potansiyel olarak asker göndermek de dahil barış için çalışmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Tajani, Filistin yönetimiyle güçlü bir diyaloğa sahip olduklarını ifade etti ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı Roma'ya davet ettiğini anımsattı. İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının kesinlikle kınanması gerektiğini belirten Tajani, "Şimdi umuyorum ki gerilim artmaz. İsrail askeri açıdan kazandı, saldırıyı püskürttü ama artık çatışmanın daha da yayılmasını önlenmemiz gerekiyor çünkü sadece Gazze'de değil, Kızıldeniz'de de gerginlik var" ifadelerini kullandı.

17-19 Nisan tarihinde Capri Adası’nda ev sahipliği yapacağı G7 Dışişleri Bakanları toplantısının temel hedefinin barış olacağını vurguladı. Ayrıca Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, G7 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Orta Doğu krizi hakkında Arap- İslam ülkelerinin büyükelçileriyle buluştuğunu aktardı.

Tajani, söz konusu temaslarla ilgili, "İtalyan hükümeti gerilimi düşürmek ve bölgesel istikrarın anahtarı olan 'iki halk, iki devlet' çözümünü teşvik için çalışmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.