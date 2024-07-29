Asker uğurlaması adı altında tünel kapatanlar yakalandı
İstanbul Beykoz'da, asker uğurlaması için tünel içinde trafiği engelleyenlerden 7'si yakalanırken şahıslar haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
27 Temmuz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde meydana gelen olayda, asker uğurlaması için konvoy yapan kalabalık grup, tünel içinde uzun süre trafik akışını engelledi. Grubunun meşale yakıp oynaması üzerine trafikte bekleyen diğer sürücüler, yolun kapatılmasına tepki gösterdi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekiplerinin incelemelerinde 11 araç tespit edilirken, 7 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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