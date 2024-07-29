Asker uğurlamasına rekor ceza

Kaynak: AA / İHA
Asker uğurlamasına rekor ceza

Beykoz'da asker uğurlama konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen dört kişi ve havaya ateş açan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü Beykoz ilçesinde gerçekleşen asker eğlencesi sırasında havaya ateş eden kişilerin ulusal basın ve sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucunda, havaya kurusıkı tabancayla ateş açan H.C.A ve pompalı tüfekle ateş açan B.A. tespit edilerek gözaltına alındı. Söz konusu silahlar da emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı.

REKOR CEZA KESİLDİ

Trafik akışını engelleyerek yolu kapatan araçların sürücüleri Ö.K, H.B.Ç, M.E.K. ve motosikletin ön lastik kısmında bulunan F.B.K'ye toplamda 30 bin 479 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan H.C.A, gerekli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, B.A'nın "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor.

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