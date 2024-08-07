Askeri alanda korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Askeri alanda korkutan yangın

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yer alan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Korkutan yangın yangın, Turgutlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı. Duman ve yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler intikal etti.. Olay yerinde ulaşan ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede mühimmat deposunun bulunduğu da öğrenilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir facianın da önüne geçti.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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