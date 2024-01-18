Askeri alandaki kaçak kazıya baskın

İçeriye girilmesi yasak olan askeri bölgede kaçak kazı yapan 4 şahıs, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

“2863 SKM Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçu kapsamında, askeri alanda kazı yaptıkları ihbar edilen şüpheliler gözaltına alındı. Kazı alanında yapılan tespitlerde; 1 adet sondaj yapmaya yarayan benzinli motor, 1 adet metal boru, 1 adet pülverizatör, 4 litre benzin, 2 adet 19 litrelik su bidonu, çok sayıda anahtar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar A.A., O.Ö., A.K. ve M.M. hakkında adli işlemlerin başladığı iletildi.