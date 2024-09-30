Askeri araç otomobille çarpıştı: 5'i asker 7 yaralı

Kaza, saat 22.30 sularında Malatya-Sivas karayolu Kendirli yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Sivas istikametinden gelen 44 JA 219 plakalı askeri araç, kavşakta 58 AAB 674 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada 5'i asker olmak üzere 7 kişi yaralanırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme açıldı.