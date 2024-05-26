Askeri bando konser verdi

Kaynak: AA
Askeri bando konser verdi

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından bir konser düzenlendi. Konserde, bando tarafından marşlar ve türküler seslendirildi; dikkatleri ise 10 yaşındaki Doruk Sürer'in kırmızı trompet performansı çekti.

Edirne'de, 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir konser verdi.

Saraçlar Caddesi'nde sahne alan bando, Yarbay Mevlüt Belyurt'un şefliğinde marşlar ve türküler seslendirdi.

Bando üyeleri arasında dikkat çeken bir isim ise 10 yaşındaki Doruk Sürer oldu; kırmızı trompetiyle konser boyunca bandoya eşlik etti.

"Memleketim" şarkısını ise bando şefinin batonunu devrettiği bir kız çocuğu yönetti.

Konser sırasında bazı vatandaşlar dans ederken, diğerleri ise performansı cep telefonlarıyla kaydetti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da konseri izleyenler arasındaydı.

Sezer ve Acar, konserin ardından bando ekibini tebrik etti.

10 yaşındaki Doruk Sürer, konserin sonunda yaptığı açıklamada, bando ekibinin Edirne'deki konserine katılmak için başvurduğunu belirtti.

Başvurusunun kabul edilmesinin ardından hazırlıklara başladığını dile getiren Sürer, gelecekte subay olarak bando ekibinde görev almayı umduğunu ifade etti.

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