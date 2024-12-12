Manchester City serbest düşüşte

Manchester City, Juventus’a karşı aldığı 2-0’lık yenilgiyle Şampiyonlar Ligi’ndeki geleceğini tehlikeye attı. Bu yenilgi, takımın son dönemdeki formsuzluğunun bir yansıması. Kasım ayından bu yana City, tüm kulvarlarda rakiplerinden toplam 20 gol yiyerek Avrupa’nın beş büyük liginde en çok gol yiyen takım oldu. Teknik direktör Pep Guardiola, kariyerinin belki de en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Manchester City, son 10 maçında sadece bir galibiyet alırken, yedi karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Daha da çarpıcı olan, takımın son yedi deplasman maçında iki veya daha fazla gol yemesi. Guardiola, kariyerinde ilk kez üç ardışık Şampiyonlar Ligi maçında takımının ikiden fazla gol yediğine tanıklık etti.

FERDİNAND, GUARDİOLA'YA YÜKLENDİ

Eski Manchester United savunmacısı Rio Ferdinand, TNT Sports’ta yaptığı açıklamada Guardiola’ya ve takımına sert eleştirilerde bulundu:

“Pep Guardiola’nın takımları, geçmişte her zaman mükemmel formda olurdu. Ama şu anda sahada gördüğümüz performans, onun yönetim tarzına tamamen ters. Takımı toparlamak ve güveni yeniden inşa etmek zorunda.”

Öte yandan, eski Manchester City oyuncusu Nedum Onuoha da takımın taktiksel sorunlarına dikkat çekti:

“City, Juventus’a karşı hem hücumda etkisizdi hem de savunmada çok açıklar verdi. Erling Haaland’ın bile sahada çaresiz kaldığını gördük. Bu, Manchester City gibi bir takım için kabul edilemez.”

GUARDİOLA’DAN POZİTİF MESAJ

Juventus yenilgisi sonrası Pep Guardiola, oyuncularına duyduğu güveni dile getirdi:

“İyi oynadık, gerçekten çok iyiydik. Bazı geçiş pozisyonlarında hata yaptık ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu zor dönemi birlikte aşacağız.”

Ancak rakamlar, durumun düşündüğünden daha ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Manchester City, deplasmanda sekiz maçtır kalesini gole kapatamıyor ve bu, Guardiola’nın kariyerindeki en uzun kötü serilerden biri.

Guardiola ve Manchester City, hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde üzerlerindeki bu baskıyı kaldırabilecek mi? Bu sorunun cevabını gelecek haftalarda alacağız.