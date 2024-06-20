Askeri depodaki patlamada 9 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Askeri depodaki patlamada 9 kişi öldü

Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada dokuz kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Abderaman Koulamallah, medyada çıkan 9 kişinin öldüğü haberlerini doğruladı. Salı günü geç saatlerde başkentin Goudji bölgesinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 46 kişi çeşitli şekillerde yaralanarak tedavi altına alındı.

Patlama sonrası oluşan yoğun duman nefes almayı zorlaştırırken artarda yaşanan patlamalar gökyüzünü aydınlattı.

Çad Başkanı Mahamat Deby Itno patlamanın çıkış nedeninin kesin olarak tespit edilmediğini, fakat başlatılan soruşturmanın kısa bir sürede merak edilenleri açığa çıkartacağından emin olduğunu söyledi. Deby, Facebook'ta yayınladığı taziye mesajında ise "Ölenlerin yaslı ailelerine en içten başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum" diye yazdı.

Başbakan dün gece saatlerinde kaza mahallini ve yaralıların tedavi altına alındığı hastaneleri ziyaret etti.

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