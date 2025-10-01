Askeri eğitim uçağı milli parka düştü. 2 asker öldü

İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait T-260B tipi tek motorlu askeri eğitim uçağı, başkent Roma’nın 100 kilometre güneyindeki Sabuadia’daki Circeo Milli Parkı’na düştü. 70. Filo’ya bağlı uçak, bu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, uçağın alevler içinde olduğunu tespit etti. Yapılan aramalarda, uçakta bulunan iki askerin hayatını kaybettiği belirlendi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformunda paylaştığı mesajda, “Circeo Milli Parkı yakınlarında yaşanan trajik kaza için derin üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine, Hava Kuvvetleri’ne ve Savunma Bakanlığı’na başsağlığı diliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de kazada yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı yayımladı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk bulgular, teknik arıza ya da pilot hatası ihtimallerine işaret ediyor.