Askeri helikopter düştü! 2 bakan hayatını kaybetti: Dünya şokta

Gana Genelkurmay Başkanı Julius Debrah, askeri helikopterin Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğünü belirtti.

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Debrah, aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kazanın ulusal bir trajedi olduğunu vurgulayan Debrah, bir sonraki duyuruya kadar tüm bayrakların yarıya indirilmesi gerektiğini kaydetti.