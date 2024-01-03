Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı" detaylarını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının bugün başladığı ifade edildi. Sınava son başvuru tarihi 30 Ocak olarak ifade edildi.

Sınav başvuruları https://osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılabilecek.

ÖSYM'den yapılan duyurunun devamında, "Sınava başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.