Askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacak

Kaynak: DHA
Askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacak.

Resmi Gazete'nin 15 Mart tarihli sayısında yayımlanan karara göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri öğrencilerin öğrenim hayatlarını düzenleyen yönetmelikte kayda değer bir değişiklik yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile askeri öğrenciler öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecekler veya yatay geçiş yapamayacaklar.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile askeri öğrenciler öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecekler veya yatay geçiş yapamayacaklar.

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