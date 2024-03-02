Askeri personeli taşıyan araç zincirleme trafik kazasına karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Askeri personeli taşıyan araç zincirleme trafik kazasına karıştı
Tokat’ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat Ahmet Pasinlioğlu -Tokat - YENİÇAĞ

Turhal’ın Mimarsinan mahallesi şehit Semih Balaban caddesinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 3 aracin karıştığı ve askeri personelinde içerisinde olduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza sonucu S.A, M.B, H.B., H.E.A., Ö.F.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlıkm ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Turhal devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan askeri personelin, Tokat'a sevk edildiği öğrenildi.

Elektrik direğinin de devrildiği kazanın, 2 aracın yarışması sonucunda evine dönüş yapan askeri personelin aracına çarptıkları iddia edilirken kazayı görenlerin araçların çok süratli olduklarını söylediler.

Kaza ile soruşturma devam ediyor.

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