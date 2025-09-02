Askeri tesise bombalı saldırı! Bir ülke daha karışıyor...

Düzenleme: Kaynak: AA
Askeri tesise bombalı saldırı! Bir ülke daha karışıyor...

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, sınır birliğine bağlı askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Polis yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

Saldırganların askeri tesise sızdığı bildirilirken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

Avrupa'nın göbeğinde saldırı!Avrupa'nın göbeğinde saldırı!

Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırganlarla yaşanan çatışma sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

Olayda 3 sivil de yaralandı.

Son Haberler
Ümit Özdağ'dan kayyum kararına tepki
Ümit Özdağ'dan kayyum kararına tepki
Rizespor Fofana'yı renklerine bağladı
Rizespor Fofana'yı renklerine bağladı
CHP'den miting çağrısı
CHP'den miting çağrısı
Yağmur Atacan'dan eşine romantik kutlama!
Yağmur Atacan'dan eşine romantik kutlama!
Avec Rent a Car ve Trio Mobil’den yapay zeka temelli büyük iş birliği
Avec Rent a Car ve Trio Mobil’den yapay zeka temelli büyük iş birliği