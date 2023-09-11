Askeri uçak kendi halkını bombaladı: 43 ölü

Sudan Doktorlar Sendikası, Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki bir pazarı hedef alan hava saldırısında 43 kişinin öldüğünü, 55 kişi yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları, Quoro Pazarı’nın bir askeri uçak tarafından bombalandığını belirtti.

Askeri uçak kendi halkını bombaladı: 43 ölü

BBC Türkçe'nin haberine göre, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Sudan’ın başkenti Hartum’daki kalabalık bir pazara “Patlayıcı silahlarla” saldırı düzenlenmesi sonucu en az 43 kişinin öldüğünü 55 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, başkentin güneyindeki Quoro Pazarı’nın bir askeri uçak tarafından bombalandığını belirtti. Sudan’da ordu ve rakip bir milis grubu Nisan ayından bu yana savaşıyor.

MSF’in Acil Durumlar Koordinatörü Mari Burton, Hartum’un “En az altı aydır savaşta olduğunu” belirtti.
Burton daha önce Twitter olarak bilinen X’te yaptığı paylaşımda “Ancak yine de, Başayr Hastanesi’ndeki gönüllüler ve doktorlar kenti vuran dehşetin boyutları nedeniyle şoke oldular” dedi.

MSF, “Patlayıcı silahların” marketi vurduğunu, “Düşünülemeyecek acı ve yaşam kaybıyla geçen bir günde daha hava saldırılarının ve top ateşinin devam ettiğini” söyledi.

"TAM BİR KAOSTU"

MSF ayrıca “Patlama nedeniyle bedenlerinden parçalar kopan insanların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Tam bir kaostu” diye de ekledi.

Sudan, Genelkurmay Başkanı Abdül Fettah el Burhan ve milis grubu Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) komutanı General Hamdan Dagalo’nun arasının açılmasıyla iç savaşa sürüklenmişti.

Çatışmalar yüzünden binlerce kişi ölürken, beş milyon dolayında insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaştan en çok başkent Hartum ve ülkenin batısındaki Darfur bölgesi etkilendi.

RSF, Hartum ve bitişiğindeki Ombdurman ve Bahri kentlerinin büyük kısmını kontrolü altında tutuyor.
Sudan Ordusu buraları geri alabilmek için sık sık hava saldırıları düzenliyor. Geçen hafta da bir hava saldırısında ikisi çocuk, en az 20 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

ABD, Suudi Arabistan ve diğer ülkeler taraflar arasında arabuluculuk yapmaya çalışsa da, şu ana dek sonuç alınamadı. Sivillerin kaçabilmesi için varılan birkaç ateşkes anlaşması da tutmadı.

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