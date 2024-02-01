Askerlik yerleri açıklandı

Millî Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, askerlik yerlerinin ilan edildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Sınıflandırma sonuçlarına e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden erişilebilecek.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
- Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024
- Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024
- Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
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