Askerlik yerleri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, şubat, mart ve nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, askerlik yerlerinin ilan edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Sınıflandırma sonuçlarına e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden erişilebilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

- Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024
- Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024
- Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

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