Galatasaray pazar günü kazanırsa şampiyon olacak

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Galatasaray pazar günü kazanırsa şampiyon olacak
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk son haftaya kaldı. Galatasaray sahasında ALG Spor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

Liderlik koltuğundaki Galatasaray, Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek son haftaya avantajlı girdi.

İkinci sırada bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK ise, Amed Sportif Faaliyetler'i kendi evinde 4-0 mağlup ederek, lider Galatasaray'ın sadece 2 puan gerisinde son haftaya adım attı.

Ankara ekibinin şampiyonluk umutları devam ediyor.

Üçüncü sıradaki Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ataşehir Belediye Spor'u kendi sahasında 10-1 gibi farklı bir skorla yendi ancak Galatasaray ve Fomget'in haftayı kayıpsız geçmesi nedeniyle şampiyonluk şansını yitirdi.

Beylerbeyi Spor Kulübü, deplasmanda ALG Spor'a 2-1 yenilmesine rağmen 56 puan ile dördüncü sırada yer almaya devam etti. Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı ise, aynı puanla averaj farkıyla beşinci sıraya yerleşti.

SON HAFTA FİKSTÜRÜ:

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Hakkarigücü Spor, kendi evinde Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti. Wulfz Fatih Karagümrük ise, Fatih Vatan Spor'u 2-0 yendi. Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 6-0 ile geçti.

Bu sonuçlarla birlikte, Bitexen Adana İdmanyurduspor'un ardından Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ve Ataşehir Belediye Spor'un Kadınlar 1. Ligi'nden düşmeleri kesinleşti.

İŞTE PUAN DURUMU:

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