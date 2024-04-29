Galatasaray pazar günü kazanırsa şampiyon olacak

Liderlik koltuğundaki Galatasaray, Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek son haftaya avantajlı girdi.

İkinci sırada bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK ise, Amed Sportif Faaliyetler'i kendi evinde 4-0 mağlup ederek, lider Galatasaray'ın sadece 2 puan gerisinde son haftaya adım attı.

Ankara ekibinin şampiyonluk umutları devam ediyor.

Üçüncü sıradaki Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ataşehir Belediye Spor'u kendi sahasında 10-1 gibi farklı bir skorla yendi ancak Galatasaray ve Fomget'in haftayı kayıpsız geçmesi nedeniyle şampiyonluk şansını yitirdi.

Beylerbeyi Spor Kulübü, deplasmanda ALG Spor'a 2-1 yenilmesine rağmen 56 puan ile dördüncü sırada yer almaya devam etti. Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı ise, aynı puanla averaj farkıyla beşinci sıraya yerleşti.

SON HAFTA FİKSTÜRÜ:

Hakkarigücü Spor, kendi evinde Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti. Wulfz Fatih Karagümrük ise, Fatih Vatan Spor'u 2-0 yendi. Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 6-0 ile geçti.

Bu sonuçlarla birlikte, Bitexen Adana İdmanyurduspor'un ardından Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ve Ataşehir Belediye Spor'un Kadınlar 1. Ligi'nden düşmeleri kesinleşti.

İŞTE PUAN DURUMU: