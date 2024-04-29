İltihaplı eklem romatizmasıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

İltihaplı eklem romatizması, sağlık merkezlerine başvuran hastalar arasında en çok endişeye neden olan rahatsızlıklardan biri olarak biliniyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İrfan Berber, "Bireyler, kireçlenme ve diğer eklem rahatsızlıklarını sıklıkla iltihaplı eklem romatizması ile karıştırarak kaygılanabiliyorlar. Eğer ağrılar dört haftadan uzun sürüyor, yaygınlaşıyor ve özellikle küçük eklemleri etkiliyorsa; halsizlik, ateş ve yorgunluk gibi belirtiler de varsa, bir iç hastalıkları doktoruna görünmek şarttır" diye konuştu.

Vücuttaki kas ve iskelet sistemini oluşturan kemiklerin birleştiği noktalar eklem olarak adlandırılır.

Eklemler, kemik uçları arasındaki eklem sıvısı, eklem kapsülü, eklem çevresindeki kıkırdak yastıkçıklar ve kasların bağlandığı tendonlar gibi çeşitli bileşenlerden meydana gelir.

Her eklemde bu bileşenlerin tamamı bulunmayabilir veya bazı öğeler, örneğin kıkırdak yastıkçıklar, farklı eklemlerde değişik sayıda ve yerleşimde olabilir.

Genellikle otuzlu ve kırklı yaşlarda görülen iltihaplı romatizmal hastalıklar; eklem ağrısı, halsizlik, kas zayıflığı, şişlik, damar tıkanıklığı, ağız içi yaralar, ateş ve kilo kaybı gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterir.

Dr. Erkan Yula, naturopatik tıp yöntemlerinin bu hastalığın tedavisinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Naturopatik tıp, fibromiyalji gibi durumlar için etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir.

Dr. Yula, hastalığı tetikleyen kişiye özgü faktörleri belirleyerek, bu temel faktörlere yönelik naturopatik yöntemlerle iyileşmeyi amaçlar.

Bu süreçte, hastanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal durumunun detaylı bir değerlendirmesini yapar ve hastalığın kökenine iner.

Dr. Yula'ya göre, hastalıklara üç boyutlu bir yaklaşım benimsemek tam şifanın anahtarıdır.

Dr. Yula, genellikle göz ardı edilen veya yaygın olarak bilinmeyen birçok faktörü ele alır ve tedaviyi hastalığın sonuçlarına değil, hastalığa yol açan nedenlere göre planlar. Her bireyde bu faktörler farklılık gösterdiğinden, Dr. Yula kronik hastalıkların tedavisini her birey için özelleştirilmiş bir yaklaşımla gerçekleştirir. Naturopatik tedavi algoritması olarak "Accredited Naturopathic Medical Schools, America"nın müfredatını takip eder.

Naturopatik tıp, vücudun kendi kendini iyileştirme yeteneğini destekleyen bütüncül bir doğal tedavi yaklaşımıdır. Bu yöntemlerin kökeni insanlık tarihi kadar eskiye dayanır ve M.Ö. 400 yıllarında, modern tıbbın babası olarak kabul edilen Hippocrates tarafından da vücudun kendi kendini onarma gücüne inanılmıştır. Günümüzde dünya genelinde güvenle kullanılan ve popülerliği artan bir tıp dalıdır.

İltihaplı Romatizma Nedir?

İltihaplı romatizma veya romatoid artrit, vücuttaki eklem dokuları başta olmak üzere çeşitli organ ve bölgelerde otoimmün mekanizmalar yoluyla hasara ve rahatsızlığa neden olan kronik bir romatolojik hastalıktır.

İltihaplı Romatizmanın Belirtileri Nelerdir?

• Eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyet

• Özellikle sabahları ve istirahat sonrası eklemlerde tutukluk

• Eklem yapılarında deformasyonlar

• Halsizlik, yorgunluk ve iştah kaybı

• Gözlerde görme kaybı, ağrı, kızarıklık veya kuruluk

• Nefes darlığı, öksürük veya göğüs ağrısı

• Kalp ile ilişkili problemler: çarpıntı, göğüs sıkışması, hızlı yorulma

• Ağız kuruluğu ve tekrarlayan aft yaraları

• Ciltte solukluk, kuruluk veya döküntüler

Bu belirtiler, iltihaplı romatizma şüphesi taşıyan bireylerin dikkate alması gereken önemli işaretlerdir.