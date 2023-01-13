Farah Zeynep Abdullah’ın Aşkı Memnu projesiyle ekranlara döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem televizyonlarda rüzgar estiren Aşkı Memnu dizisinde Bihter karakteri teklifi Farah Zeynep Abdullah’a gitmiş. Peki, Aşkı Memnu yeniden mi çekiliyor? Aşkı Memnu Bihter Farah Zeynep Abdullah mı olacak?

Kanal D ekranlarında 2008 yılında yayınlanan Aşkı Memnu dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Aşkı Memnu iddialara göre 1900’lerde çekilecek bir film olacak.

Aşkı Memnunun yeniden uyarlamasında Bihter rolüne hayat verecek isim ise Farah Zeynep Abdullah.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşkı Memnu dijital platformda yayınlanacak ve senaryosunu Merve Göntem'in kaleme alacağı filmde, son olarak Beren Saat'in canlandırdığı 'Bihter' karakterine oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.

AŞKI MEMNU BİHTER FARAH ZEYNEP ABDULLAH MI OLACAK?

Aşkı Memnu’nun dizi olacağı ve Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah’ın canlandıracağı söylentilerinin ardından Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bihter" yazdı.