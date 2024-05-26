Askıda ekmek projesinden sonra yeni proje: 'Askıda gözlük'

Düzenleme: Kaynak: İHA
Askıda ekmek projesinden sonra yeni proje: 'Askıda gözlük'

Erzurum’da gözlükçülük yapan Cesim Köse, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için “Askıda Gözlük” uygulamasını hayata geçirdi.

Ülkemizde paylaşma kültürünün geliştirilmesine dair ortaya konulan gönüllülük faaliyetlerine Erzurum’da bir yenisi daha eklendi. Erzurum’da uzun yıllardır gözlük satan Cesim Köse, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmak amacıyla “Askıda Gözlük” uygulamasını başlattı.

Başlangıçta gözlükçü dükkanına gelen tanıdıklarına bu paylaşma kültürünü anlatarak olumlu geri dönüşler aldığını belirten Cesim Köse, “Daha sonra çevremizde de bu fikrimiz yayıldı. Müşterilerimiz, değişen gözlük numaraları veya farklı gerekçelerle eski gözlüklerini bize bırakabiliyor. Biz de bu gözlüklerin temizlik, bakım ve onarımlarını yaparak çerçevelerini muhafaza ediyoruz. Sonrasında bizden gözlük talebinde bulunan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza yardım ediyoruz.” dedi.

Köse, vatandaşların bağışladığı gözlük çerçevelerine kendilerinin cam desteğinde bulunduğunu belirterek, “Böylece paylaşma kültürünü toplumda diri tutmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Bu anlamlı uygulama, Erzurum’da ihtiyaç sahibi birçok kişi için umut ışığı olurken, toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini de pekiştiriyor.

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