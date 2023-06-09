‘Aşkın Olayım’ şarkısı ilk o isme teklif edilmiş! Simge Sağın ile fenomen oldu

Simge Sağın'ın son aylarda fenomen olan Aşkın Olayım şarkısının daha önce başka sanatçıya teklif edildiği ortaya çıktı.

‘Aşkın Olayım’ şarkısı ilk o isme teklif edilmiş! Simge Sağın ile fenomen oldu

Hürriyet'ten Savaş Özbey, köşesinde fenomen olan Simge Sağın'ın Aşkın Olayım eserinin daha önce Sıla'ya gittiğini söyledi.

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Özbey, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Popgundem’de bir videoya denk geldim: “Aşkın Olayım” şarkısını yazan Onurr, Simge’nin çıktığı Bomonti Blok. Mekân’da sahneye geliyor ve şarkıyı önce Sıla’ya teklif ettiğini ama Sıla geri dönüş yapmayınca Simge’ye nasip olduğunu anlatıyor. Sıla muhtemelen çok pişmandır. Ama nereden bilebilirdi ki 5 senelik şarkının Icardi ile böyle patlayacağını... Böyle öngörülemez şeyler sık oluyor sanat dünyasında. Mesela “Bergen” filmi de ilk olarak Serenay Sarıkaya’ya teklif edilmiş ama programı uymayınca rol Farah Zeynep Abdullah’a nasip olmuştu. Bir sanatçı bu durumda ne yapar acaba? Hırsını menajerinden mi çıkarır? Hele bir de kendisi istediği halde menajer başka işe yönlendirdiyse... Vay o menajerin haline!

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