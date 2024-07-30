Aşkın temel ihtiyaçları nelerdir? Kişi kime aşık olur

Kaynak: Haber Merkezi
Aşkın temel ihtiyaçları nelerdir? Kişi kime aşık olur

Aşkın kimyası nedir...Sevgi, mutluluk, korku, şefkat, kıskançlık aşkın kimyası mıdır? Aşk hakkında tanımlamalar çoğu kez çelişkiler yumağı gibidir aslında... Aşk sevilene aşırı düşkünlük müdür?

Üç harften oluşuyor, kısacak bir kelime 'Aşk'...Aşk kısacık bir kelime..Herkes aşka pek çok anlam yükler...Derya gibidir aşk...Beraberinde Sevgi, mutluluk, korku, şefkati gitirir...Bunun yanında aşkın kimyasını da bozanlar vardır. Kıskançlık ve nefret gibi...

Aşk kelimesi Arapça'da 'Aşaka' kelimesinden türemiş. Arapçada aşaka sarmaşık anlamışda. Sarmaşığı bilmeyen yoktur. Bir yere tutunarak, büyür. Aşk için yüzyıllardır yazılır cizilir. Kimi için şiirler yazılır kimi içinse dağlar delinir. Aşk bir sevgidir. İçinde sadakat barındırır.

Filozolar da aşkı konu etmiştir. O bilindik 'aşk nedir' sorusuna yanıt aramıştır ünlü filozoflarda. Onlar da görmüşlerdir çoğu kez çelişkiler yumağı ile karşılaşmışlardır. Kimi için Aşk hayal midir bilinmez. ama gerçeklerle karşılaşıncaya kadar.

Beynimizin alın bölgesi frotal lob tüm hareketleri kontrol eder, planlama, karar verme, yargılama yaparak, duygular için bunları birleştirir... Sonuçta o karar verir. Aşk da buradan çıkar.

Beynin orta kesiminin yanı sıra düşünmeyle ilgili tüm işlemlerden sorumlu olan beyin kabuğu da aşkla birlikte faaliyete geçer.

Bir partnere odaklandığında aşk ortaya çıkar. Elele olmak gözgöze gelmek gibi basit davranışlar bile beyinde aşk molekülü olarak bilinen feniletilamin artışını tetikler . Amfetamine çok benzeyen doğal bir kimyasaldır.

Aşık olunca insan değişiklikler yaşamaya başlar. Aşık olunan kimseyi görünce kalp atışları hızlanır. Bunun yanında cinsel arzular da tetiklenir.

Seks ya da cinsel arzunun kimyasalları romantik aşkın kimyasallarını ateşlemeyebilir. Aşksız seks sıradan bir yemek gibi iken aşk ile yaşanan seks ziyafet sofrası gibidir. Aşk cinselliğin haz garantisidir. Aşkın aşamalarına gelince

1.Büyüleyici aşama

2. Sevgi bağlılık aşaması

AŞK NE ZAMAN BİTER

Yapılan araştırmalar 6 ay ile 3 yıl arasında 2'nci aşamayı geçemediyse yok olmaya mahkum olduğunu ortaya koymuştu.

3'ncü aşama ise tutku aşamasıdır. Sarılma ve kucaklaşma, ses, görme, dokunma ve koklama oksitosin salınımını tetikler.Bağlanma romantizmin tutkusunun yerini alır ve daha uzun süreli sakin bir bağ kurulur

Feromonlar bir canlıda salgılandıktan sonra aynı türden başka canlılarda davranış değişikliklerine yol açan, koku benzeri ama genellikle kokusuz kimyasal maddelerdir.

Nörotransmitterler, hormonlar, bedendeki aklınıza gelebilecek tüm kimyasallar, elektriksel işlevleri ile aşık olan kişinin tutku ile depresyona mı yoksa tutku ile farkındalığının artmasına mı gideceği direk ilişkilidir,

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