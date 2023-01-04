Askıya alınan Instagram hesabı nasıl açılır?

Instagram kullanıcıları çeşitli nedenlerle hesaplarının askıya alınması durumlarıyla karşılaşabiliyorlar. Genellikle müstehcenlik, kopya içerikler, olağan dışı hareketlilik, DM yoluyla diğer kullanıcıları rahatsız etme ve takip etme ya da edilmede aşırı anormallik Instagram’ın algoritmasının süzgecine takılabiliyor.

Bu nedenlerden bir ya da birkaçı yüzünden hesaplar askıya alınabiliyor.

ASKIYA ALINAN INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

Instagram bu tarz yanlış askıya alınma durumlarında kullanıcılarına hesaplarını kurtarmaları için doldurmaları gereken formu öneriyor.

“help.instagram.com” adresinde kullanıcılar Instagram hesabının yanlışlıkla kapandığını düşünüyorsa formda yer alan bilgileri doldurarak itirazda bulunabilirler.

Formu dolduracak olan kişiden nüfuz cüzdanında yazan ad ve soyad, e-posta adresi, Instagram kullanıcı adı, cep telefonu numarası ve itirazda bulunma nedeni gibi bilgiler isteniyor.

İlgili formu doldurduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından araştırılacak ve değerlendirme sonucunda Instagram algoritmasının yanlışlıkla hesabınızı kapattığı kanıtlanırsa hesabınız yeniden aktif edilecek. Ancak bu inceleme süreci başvurulardaki yoğunluğa göre birkaç gün sürebilir.