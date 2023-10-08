Aslan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Aslan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aslan ne demek? Aslan isminin anlamı nedir?

ASLAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Aslan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Afrika ve Batı Asya’da yaşayan, dört ayaklı, yırtıcı, çok kuvvetli, kedi cinsinden memeli hayvan.

- Yiğitlik, cesaret, sağlamlık, kuvvet gibi bu hayvana has meziyetlere sâhip kimseler için kullanılan övgü sözü.

- Delikanlılara hitap sözü.

ASLAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Aslan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aslan adını koymak caizdir.