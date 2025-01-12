Aslan zorlu Başakşehir sınavında

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray bugün saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Ali Can Alp yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Uğurlu’ya AVAR’da Esat Sancaktar eşlik edecek.

OKAN BURUK KEREM DEMİRBAY'I OYNATACAK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara'nın 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken onun yerine oynatacağı isme karar verdi. Buruk, Gabriel Sara'nın yerine Kerem Demirbay'a görev verecek. Kerem Demirbay bu sezon Süper Lig'de sadece Hatayspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında ilk 11'de görev aldı.

GALATASARAY 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

ÜÇ İSİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen