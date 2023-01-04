AKP'ye katılacağı iddia edilen Aslı Baykal'dan flaş adaylık açıklaması

Odatv'den Uğurcan Biçer'e konuşan Aslı Baykal, "ileride milletvekili olma gibi bir düşünceniz var mı" sorusuna da açık kapı bıraktı.

Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa etmişti. Bu istifa sonrası Baykal'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla birlikte AKP'ye mi katılacak soruları gündeme gelmişti.

Aslı Baykal AKP'ye olası katılımı ve milletvekilliği iddialarına verdiği yanıtta vekilliğe açık kapı bırakırken üyelik konusunda kafaları karıştırdı.

"NİYE AK PARTİ ZAFER PARTİSİ'NE GİRECEĞİM BELKİ"

"Her şey olabilir. Ben Twitter'da bazı durumları yazıyorum. Yorum bile yapmıyorum. Olanları toparlayıp ortaya koyuyorum. Buna bakarak da gerçekler bu kadar mı acıtıyor.

Bana desinler ki yazdığın şu yanlış. CHP, Atatürk'ün yolundan son hızla ilerliyor, devrimlere sahip çıkıyor desinler. Bunların hiçbiri konuşulmuyor.

Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar."

EŞİ HAKKINDA ÇIKAN FETÖ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Aslı Baykal'ın eşi Halil Ataman'ın kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve en son ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi gündeme geldi.

Halil Ataman'ın şirketlerindeki "illegal durumlar" ve "FETÖ ilişkisi" nedeniyle arandığı öne sürüldü.

Aslı Baykal'ın da bu nedenle milletvekili olmak için "kolları sıvadığı" iddia edildi.

Aslı Baykal, tüm bu iddialara yanıt verdi.

"ESKİ EŞİM ARANIYORSA BEN NE YAPABİLİRİM"

Öncelikle 10 yıldır bekar olduğunu ifade eden Aslı Baykal, basının durumunun içler acısı olduğunu; mesnetsiz, duyulan her şeyin yazıldığını kaydetti.

Aslı Baykal, son günlerde gündemden düşmeyen "milletvekili adaylığı" konusunda ise açık kapı bıraktı.

Aslı Baykal, Halil Ataman'la ilgili iddialara "Ben 10 yıldır bekarım. Eşi denmesinin bir anlamı yok. Eski eşim aranıyorsa ben ne yapabilirim. Hiçbir ilişkim de yok. Eski eşimin bir takım şeyleri olur olmaz. Bilgim yok." diye yanıt verdi.