Aslı Bekiroğlu, Çeşme ve Bodrum'daki yüksek fiyatlardan dert yandı

Aslı Bekiroğlu, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Kol kola görüntülendiği erkek arkadaşı için "Komşum" diyen oyuncu, popüler tatil bölgeleri Çeşme ve Bodrum'da uygulanan yüksek fiyatlardan dert yandı.

Aslı Bekiroğlu, Çeşme ve Bodrum'daki yüksek fiyatlardan dert yandı

Editör: Abdullah KELEŞ

Aslı Bekiroğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Kol kola görüntülendiği erkek arkadaşı Muratcan Sancak için oyuncu, "Beyefendi mahalleden yakın arkadaşım. Bebek'ten... Komşum" dedi. Bekiroğlu, "Komşunuz ne iş yapıyor?" sorusuna, "Hiç bilmiyorum. Mahalleden arkadaşım" yanıtını verdi.

dsc-8179.jpg

İKİ DİZİYLE GÖRÜŞÜYOR

Çeşme ve Bodrum'da tatil yaptığını belirten oyuncu, "Döndüm artık. Dijital platformda olacak iki diziyle görüşüyorum" dedi.

dsc-8177.jpg

"ÇOK PAHALI OLDUĞU İÇİN İSTANBUL'A DÖNDÜM"

Tatil beldelerinin pahalı olduğunu belirten Bekiroğlu, "Çok pahalı olduğu için döndüm. Çeşme ve Bodrum'da bir gece dışarı çıkınca canınız sıkılıyor. 1-2 hafta tatil yaptım" diye konuştu.

İlgili Haberler
Aslı Bekiroğlu hastalığını açıkladı. Ambulans içinde bir gün beklemişti
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Adana'ya Yeni Zelanda asıllı kanat transferi Spor
Adana'ya Yeni Zelanda asıllı kanat transferi
Malatya’da toplu taşımada fiyat güncellemesi Güncel
Malatya’da toplu taşımada fiyat güncellemesi
Kerem Alışık'tan duygusal anma töreni Magazin
Kerem Alışık'tan duygusal anma töreni
UEFA'dan eski MHK başkanına görev Spor
UEFA'dan eski MHK başkanına görev
Rıdvan Yılmaz'a sakatlık şoku Spor
Rıdvan Yılmaz'a sakatlık şoku
Hülya Sedetmen'in 2'nci kişisel sergisi 'Geçmişin Geleceği' 14 Ağustos'ta açılıyor Kültür Sanat
Hülya Sedetmen'in 2'nci kişisel sergisi 'Geçmişin Geleceği' 14 Ağustos'ta açılıyor
Aylin Kotil yerel şeçimlerde nereden aday olacağını açıkladı Güncel
Aylin Kotil yerel şeçimlerde nereden aday olacağını açıkladı