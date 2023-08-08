Aslı Bekiroğlu, Çeşme ve Bodrum'daki yüksek fiyatlardan dert yandı

Editör: Abdullah KELEŞ

Aslı Bekiroğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Kol kola görüntülendiği erkek arkadaşı Muratcan Sancak için oyuncu, "Beyefendi mahalleden yakın arkadaşım. Bebek'ten... Komşum" dedi. Bekiroğlu, "Komşunuz ne iş yapıyor?" sorusuna, "Hiç bilmiyorum. Mahalleden arkadaşım" yanıtını verdi.

İKİ DİZİYLE GÖRÜŞÜYOR

Çeşme ve Bodrum'da tatil yaptığını belirten oyuncu, "Döndüm artık. Dijital platformda olacak iki diziyle görüşüyorum" dedi.

"ÇOK PAHALI OLDUĞU İÇİN İSTANBUL'A DÖNDÜM"

Tatil beldelerinin pahalı olduğunu belirten Bekiroğlu, "Çok pahalı olduğu için döndüm. Çeşme ve Bodrum'da bir gece dışarı çıkınca canınız sıkılıyor. 1-2 hafta tatil yaptım" diye konuştu.

