Aslı Bekiroğlu hayranlarını endişelendirdi! Ameliyatı 9 saat sürdü

Mayıs ayında dizinden operasyon geçiren ünlü oyuncu bu kez de bağırsaklarından ameliyat oldu. Güzel oyuncunun operasyonu 9 saat sürdü.

AMELİYATI 9 SAAT SÜRDÜ

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay menisküs ameliyatı olmuştu. Hayranlarını korkutan 29 yaşındaki oyuncu, bu kez bağırsaklarından operasyon geçirdi.

"YAŞIYORUM, ŞÜKÜR"

Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Bekiroğlu'na, doktoru tarafından ameliyat olmasının şart olduğu bilgisi verildi. Oyuncu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından paylaşım yaptı.

Instagram hesabından "Yaşıyorum, şükür" mesajını yazan Bekiroğlu'nun, morali yerinde olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.