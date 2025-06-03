Aslı Bekiroğlu hayranlarını endişelendirdi! Ameliyatı 9 saat sürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Aslı Bekiroğlu hayranlarını endişelendirdi! Ameliyatı 9 saat sürdü

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay menisküs ameliyatı olmuştu. Hayranlarını korkutan 29 yaşındaki oyuncu, bu kez bağırsaklarından operasyon geçirdi. Ünlü ismin ameliyatı 9 saat sürdü.

Mayıs ayında dizinden operasyon geçiren ünlü oyuncu bu kez de bağırsaklarından ameliyat oldu. Güzel oyuncunun operasyonu 9 saat sürdü.

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AMELİYATI 9 SAAT SÜRDÜ

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay menisküs ameliyatı olmuştu. Hayranlarını korkutan 29 yaşındaki oyuncu, bu kez bağırsaklarından operasyon geçirdi.

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"YAŞIYORUM, ŞÜKÜR"

Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından rahatsızlanan Bekiroğlu'na, doktoru tarafından ameliyat olmasının şart olduğu bilgisi verildi. Oyuncu, 9 saat süren ameliyatının ardından hastane yatağından paylaşım yaptı.

Instagram hesabından "Yaşıyorum, şükür" mesajını yazan Bekiroğlu'nun, morali yerinde olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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