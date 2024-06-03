Aslı Bekiroğlu meğer barzo ve dağ ayısı erkek seviyormuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aslı Bekiroğlu meğer barzo ve dağ ayısı erkek seviyormuş

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, ‘barzo ve dağ ayısı’ adamlardan hoşlandığını itiraf etti.

Uzun zamandır ekranlarda bir projede yer almayan oyuncu konuşulacak açıklamalara imza attı.

ekran-goruntusu-2024-06-03-081227.png

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Youtube’da sunduğu 'Zaten Show' programına konuk olan 28 yaşındaki Bekiroğlu, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

ekran-goruntusu-2024-06-03-084230.png

Güzel oyuncuya, “Nasıl erkekleri beğenirsin?” diye sorulunca "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Höt diyecek Zört diyecek. Erkek derim hemen" diyerek sunucuyu da şoke etti.

ekran-goruntusu-2024-06-03-081509.png

Dizi film projeleri için sıkı kuralları olup olmadığı sorulunca ise “Sınırım yok. Gerekirse sevişirim, gerekmese de sevişebilirim.” cevabını verdi.

ekran-goruntusu-2024-06-03-081256.png

Özel fotoğrafları yasadışı yollarla yayılan Bekiroğlu, o zamandan beri herhangi bir projede rol almadı. Dizi sektörüne sitem eden Bekiroğlu, ekranlara dönmek istediğini söyledi.

Son Haberler
Ümit Özdağ'dan 1 yıl sonra gelen Kılıçdaroğlu itirafı Gündem
Ümit Özdağ'dan 1 yıl sonra gelen Kılıçdaroğlu itirafı
İktidarın dolar planı sızdı! 30'un altına inmeyecek dedi yeni rekor seviyeyi açıkladı Ekonomi
İktidarın dolar planı sızdı! 30'un altına inmeyecek dedi yeni rekor seviyeyi açıkladı
Melissa Vargas yok artık. Dünya rekoru bu. Çarpsa insanı bayar Spor
Melissa Vargas yok artık. Dünya rekoru bu. Çarpsa insanı bayar
Enflasyon cortladı maliyetler patladı kurban fiyatları fırladı Ekonomi
Enflasyon cortladı maliyetler patladı kurban fiyatları fırladı
Dolar enflasyona odaklandı Ekonomi
Dolar enflasyona odaklandı
Sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı Yerel Haberler
Sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı