Aslı Bekiroğlu meğer barzo ve dağ ayısı erkek seviyormuş

Uzun zamandır ekranlarda bir projede yer almayan oyuncu konuşulacak açıklamalara imza attı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Youtube’da sunduğu 'Zaten Show' programına konuk olan 28 yaşındaki Bekiroğlu, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Güzel oyuncuya, “Nasıl erkekleri beğenirsin?” diye sorulunca "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Höt diyecek Zört diyecek. Erkek derim hemen" diyerek sunucuyu da şoke etti.

Dizi film projeleri için sıkı kuralları olup olmadığı sorulunca ise “Sınırım yok. Gerekirse sevişirim, gerekmese de sevişebilirim.” cevabını verdi.

Özel fotoğrafları yasadışı yollarla yayılan Bekiroğlu, o zamandan beri herhangi bir projede rol almadı. Dizi sektörüne sitem eden Bekiroğlu, ekranlara dönmek istediğini söyledi.