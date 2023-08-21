Aslı Enver havuzda eşine poz verdi

Kısa bir süre önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kızı olan Enver, bebeğine Elay adını verdi.

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Enver, eşi ve bebeğiyle çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak beğeni toplamıştı.

"BENİM GÜZEL AİLEM"

Enver, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.

1.5 AY ÖNCE DOĞUM YAPTI

Ünlü oyuncu, şimdi de eşine havuzda poz vererek dikkat çekti. Doğum kilolarından 1.5 ay gibi kısa bir sürede kurtulan Aslı Enver'e beğeni yağdı.