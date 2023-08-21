Aslı Enver havuzda eşine poz verdi

Oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Enver, havuzda eşinin çektiği fotoğrafını paylaştı.

Aslı Enver havuzda eşine poz verdi

Kısa bir süre önce Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kızı olan Enver, bebeğine Elay adını verdi.

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Şimdilerde kızıyla ilgilenen Enver, eşi ve bebeğiyle çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak beğeni toplamıştı.

"BENİM GÜZEL AİLEM"

Enver, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.

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1.5 AY ÖNCE DOĞUM YAPTI

Ünlü oyuncu, şimdi de eşine havuzda poz vererek dikkat çekti. Doğum kilolarından 1.5 ay gibi kısa bir sürede kurtulan Aslı Enver'e beğeni yağdı.

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