Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı

Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Anne olduktan sonra bir süreliğine oyunculuğunu askıya alan Aslı Enver'in yeni başlayacağı proje ortaya çıktı

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 1

Aslı Enver'in yeni projeye dahil olması büyük bir merak uyandırdı.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 2

Kızı Elay'ın bir yaşına girmesiyle kariyerine dönüş yapma kararı alan başarılı oyuncu, Tims&B'nin Netflix için hazırlayacağı "Kuşatma" dizisinde yer alacak.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 3

Dizinin senaryosu, "Kiralık Aşk", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kuş Uçuşu" ve "Şahane Hayatım" gibi dikkat çekici projelere imza atan Meriç Acemi’ye ait.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 4

Yönetmen koltuğunda ise Kapadokya’da çekilen "Siyah Kalp" dizisinin yönetmeni Uluç Bayraktar oturacak ve ilk bölümlerin çekimini gerçekleştirecek.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 5

"Kuşatma", Nihal ve Osman adlı iki zor karakterin güç mücadelesini, bir satranç oyunu gibi ilerleyen stratejik hamlelerle anlatacak.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 6

Dizi, kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve çarpıcı hikâyeyi de gözler önüne serecek. Aslı Enver’e projede tanınmış isimler eşlik edecek.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 7

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, Türk dizi ve sinema dünyasının öne çıkan isimlerinden biridir. 10 Mayıs 1984’te Londra'da doğan Enver, genç yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönmüştür.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 8

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Enver, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış, ardından televizyon dizileriyle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 9

Özellikle "Kiralık Aşk", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan Aslı Enver, yeteneği ve güçlü performansıyla dikkat çekmiştir.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 10

Çeşitli ödüller kazanan oyuncu, hem dram hem de komedi türündeki projelerdeki başarılı çalışmalarıyla bilinir. Aslı Enver, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşimde bulunmayı da seviyor, bu sayede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 11
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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 12
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Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı 13
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