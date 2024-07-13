Aslı Enver'in yeni projesi açıklandı. Anne olunca oyunculuğu askıya almıştı

Çeşitli ödüller kazanan oyuncu, hem dram hem de komedi türündeki projelerdeki başarılı çalışmalarıyla bilinir. Aslı Enver, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşimde bulunmayı da seviyor, bu sayede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.